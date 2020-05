FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 43C XFRA US1272031071 CACTUS INC. CL.A DL-,01 0.082 EUR FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.209 EUR FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.109 EUR N2V XFRA US63888U1088 NAT.GRO.BY VIT.COT.DL-001 0.064 EUR PK2 XFRA US7033431039 PATRICK IND. INC. 0.227 EUR CN6 XFRA KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H. 0.002 EUR 2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.183 EUR AXJ XFRA US29452E1010 EQUITABLE HLDGS DL-,01 0.154 EUR SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.165 EUR S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.091 EUR ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.127 EUR TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.209 EUR 8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.064 EUR HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.288 EUR 0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.218 EUR 4T0 XFRA US8926721064 TRADEWEB MARKETS -,00001 0.073 EUR XFRA XS0793155911 LIBANON 12/25 MTN REGS 0.003 % 3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.054 EUR 44I XFRA US1261281075 CNB FINANCIAL CORP. DL 1 0.154 EUR 8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.195 EUR XFRA DE000HLB32W2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/19 0.002 % CGI1 XFRA US2236226062 COWEN INC. CL.A DL ,-01 0.036 EUR 28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.033 EUR NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.182 EUR SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.545 EUR NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.191 EUR NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.191 EUR FC9 XFRA DE000A1YC913 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. 0.300 EUR