Finanztrends Video zu Evonik Industries



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.000 EUR SHZH XFRA CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY H YC1 0.046 EUR G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5 0.980 EUR LU4 XFRA BMG5700D1065 LUKS GROUP (VN) HD -,01 0.007 EUR LGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.071 EUR CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.011 EUR E4S XFRA BE0003822393 ELIA SYSTEM OPERA. SA/NV 1.660 EUR AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.136 EUR UN9 XFRA AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 0.530 EUR 3AL XFRA FR0013258662 ALD EO 1,50 0.580 EUR EVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EUR XFRA DE000HSH35E5 HCOB MZC 18 12/19 0.000 % XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.214 EUR 9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 36.170 EUR BZI XFRA PLBZ00000044 SANTANDER POLSKA M ZY 10 4.592 EUR RN2 XFRA NO0010550056 NORTH ENERGY ASA NK 1 0.031 EUR 4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.410 EUR 3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.425 EUR