FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IWTH XFRA AT0000686084 ERSTE RESP.BD EURR01TEO 0.469 EUR SOW XFRA DE000A2GS401 SOFTWARE AG NA O.N. 0.710 EUR XFRA DE000HSH4ZW5 HCOB MZC 13 15/20 0.000 % 6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.733 EUR MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.045 EUR MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.411 EUR LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.116 EUR KM1N XFRA US4883602074 KEMET CORP. NEW DL-,01 0.045 EUR HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.335 EUR G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.420 EUR TLV XFRA US40049J2069 GRUPO TELEVISA ADR/5 CPO 0.082 EUR GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.760 EUR CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.268 EUR OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.027 EUR V7P XFRA NO0003110603 BONHEUR NK 1,25 0.411 EUR TLV1 XFRA MXP4987V1378 GRUPO TELEVISA CPO A,L,D 0.016 EUR KLN XFRA KYG5257K1076 KINGB.LAMINATES H. HD-,10 0.040 EUR KGZ XFRA KYG525621408 KINGBOARD HOLDINGS HD-,10 0.080 EUR XYUA XFRA KYG450481083 HENGDELI HLDG.SUB.HD-,005 0.001 EUR QPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.163 EUR RY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.040 EUR TI8 XFRA FR0010395681 ALTUR INVESTISSEM.EO 2,50 0.300 EUR ER7 XFRA FR0000131757 ERAMET SA INH. EO 3,05 0.600 EUR BNP XFRA FR0000131104 BNP PARIBAS INH. EO 2 3.020 EUR DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5 0.650 EUR FPH XFRA DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG 0.030 EUR MBB XFRA DE000A0ETBQ4 MBB SE O.N. 0.690 EUR V6C XFRA DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.450 EUR RHM XFRA DE0007030009 RHEINMETALL AG 2.100 EUR NEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.810 EUR FRA XFRA DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 2.000 EUR DIE XFRA DE0005580005 DIERIG HOLDING AG O.N. 0.200 EUR MZX XFRA DE0005492938 MASTERFLEX O.N. 0.070 EUR BYW6 XFRA DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.900 EUR BYW XFRA DE0005194005 BAYWA AG NA O.N. 0.900 EUR