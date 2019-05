Weitere Suchergebnisse zu "ALD":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 3AL XFRA FR0013258662 ALD EO 1,50 0.580 EUR EVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EUR XFRA DE000HSH35E5 HCOB MZC 18 12/19 0.000 % XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.214 EUR BZI XFRA PLBZ00000044 SANTANDER POLSKA M ZY 10 4.593 EUR RN2 XFRA NO0010550056 NORTH ENERGY ASA NK 1 0.031 EUR 4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.410 EUR 3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.424 EUR