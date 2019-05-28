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DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.05.2019 - 1




28.05.19 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD 4.000 BGN 57E XBUL BG11EMSEAT19 EMKA JSC BW 1 0.084 BGN 5SR XBUL BG1100005971 STARA PLANINA HOLD. BW 1 0.242 BGN

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