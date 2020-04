FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR 5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.283 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.102 EUR CMC1 XFRA US48124BAC90 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q 0.002 % 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.110 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.110 EUR VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.616 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.025 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.003 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.074 EUR E2H XFRA US26884U1097 EPR PROPERTIES DL -,01 0.352 EUR IWV6 XFRA AT0000A03969 ERSTE RESP.RES.(T)(EUR) 0.022 EUR BK1 XFRA US00191G1031 ARC DOCUMENT SOL. DL-,001 0.009 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.010 EUR RBG XFRA SE0000112252 ROTTNEROS AB FR. SK 1 0.037 EUR 1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.046 EUR 6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR 45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.051 EUR 3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.006 EUR 7VS XFRA SE0007871363 VITEC SOFTWARE GROUP AB B 0.125 EUR DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23 0.024 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.026 EUR BWJQ XFRA SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) 0.650 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.125 EUR