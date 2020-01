FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.145 EUR FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.136 EUR 81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.172 EUR FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.426 EUR M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.022 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR C6X XFRA SG1P32918333 CAPITALAND COMMERCIAL TR 0.026 EUR 1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.399 EUR 301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.315 EUR