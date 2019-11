Finanztrends Video zu Barrick Gold



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.102 EUR 5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.023 EUR NCB2 XFRA US060505ED21 BANK AMERICA DEP.PFD U 0.002 % QPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.208 EUR OSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.200 EUR IO5A XFRA HK0250031678 SINO-I TECHNOL. NEW 0.001 EUR SVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.468 EUR M8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.033 EUR ECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.069 EUR 41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 1.168 EUR INR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.145 EUR 8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.019 EUR NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR 41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.082 EUR QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.136 EUR 9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.034 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.018 EUR C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.034 EUR B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.112 EUR ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.045 EUR 7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.136 EUR AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.008 EUR AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.209 EUR 9JD2 XFRA GB00BYX91H57 JD SPORTS FASH. LS -,0025 0.003 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.068 EUR 1CV XFRA SG2E68980290 CIVMEC LTD 0.005 EUR 1KG XFRA GB00BZ0D6727 KAINOS GROUP PLC LS-,005 0.041 EUR JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.286 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.136 EUR TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.012 EUR