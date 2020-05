Finanztrends Video zu Dow



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.935 EUR QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.526 EUR MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.145 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.052 EUR 13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.127 EUR TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.200 EUR RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.218 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.073 EUR 2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.073 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.010 EUR G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.009 EUR DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.032 EUR PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR 6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR 96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.250 EUR PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.204 EUR 45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.050 EUR RW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.021 EUR 0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 0.300 EUR 2MI XFRA GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002 N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.026 EUR 2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.635 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.026 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.126 EUR XTP XFRA DE0005765507 SINO AG 0.890 EUR 6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.272 EUR 317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.050 EUR