Finanztrends Video zu Kraft Heinz Company



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.026 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.017 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.110 EUR B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.109 EUR ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.064 EUR VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.033 EUR CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EUR 3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.283 EUR E4S XFRA BE0003822393 ELIA GROUP 1.690 EUR OCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.265 EUR RCZ XFRA BE0003656676 RECTICEL 0.240 EUR ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.100 EUR TA1 XFRA AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG 0.230 EUR 4I7 XFRA CA3874371147 GRANITE REIT UTS 0.159 EUR PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.365 EUR V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.137 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.101 EUR S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.028 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR 6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.079 EUR G9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.089 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.110 EUR F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.064 EUR EVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 0.570 EUR EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.110 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR DCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 1.076 EUR 1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.021 EUR PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.612 EUR 7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 XFRA DE000HSH4RG5 HCOB FZIXL3 14/25 0.002 % 9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 38.776 EUR BOSS XFRA DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 0.040 EUR