FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.179 EUR UPK6 XFRA LU1480526547 BCDI-AKTIENFONDS TM 1.560 EUR 0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 0.223 EUR SKVB XFRA SE0000188518 CATELLA AB B SK 2 0.112 EUR WXHF XFRA DE000A1WZ2J4 SPSW-GL.MULTI ASSET SEL.A 0.760 EUR 5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.268 EUR