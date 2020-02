FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.064 EUR 3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.283 EUR F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.138 EUR BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.036 EUR WMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.033 EUR 6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.082 EUR 7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.137 EUR 3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.155 EUR TPY1 XFRA TH0219010Z14 TIPCO ASPHALT -FGN- BA 1 0.032 EUR C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.137 EUR FL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.046 EUR M5C XFRA AU000000MCP2 MCPHERSON'S LTD 0.024 EUR EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.030 EUR QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.014 EUR 43C XFRA US1272031071 CACTUS INC. CL.A DL-,01 0.082 EUR AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.640 EUR FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.210 EUR N2V XFRA US63888U1088 NAT.GRO.BY VIT.COT.DL-001 0.064 EUR S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.056 EUR SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.166 EUR S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.091 EUR ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.128 EUR RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.129 EUR 19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.365 EUR 31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.068 EUR HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.290 EUR 0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.219 EUR 4T0 XFRA US8926721064 TRADEWEB MARKETS -,00001 0.073 EUR TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.201 EUR 3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.055 EUR 26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.032 EUR A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.120 EUR 495 XFRA AU000000ALI3 ARGO GLOBAL LISTED INFR. 0.018 EUR CGI1 XFRA US2236226062 COWEN INC. CL.A DL ,-01 0.037 EUR XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %