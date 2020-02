Finanztrends Video zu Aurubis



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.393 EUR HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.201 EUR HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.297 EUR 2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.393 EUR GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.274 EUR GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 1.142 EUR FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.091 EUR 4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.548 EUR EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.069 EUR EBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.146 EUR UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.123 EUR CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.658 EUR FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.356 EUR CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.292 EUR CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.283 EUR POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.460 EUR FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.731 EUR C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.329 EUR BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.155 EUR BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.137 EUR AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.164 EUR ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.493 EUR DLSF XFRA TH0528010Z18 DELTA EL.TH.PCL-FGN- BA 1 0.052 EUR NVAW XFRA TH0528010R18 DELTA EL.TH. -NVDR- BA 1 0.052 EUR NVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.032 EUR DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.959 EUR IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.020 EUR PQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI TASPEN RP 250 0.023 EUR XFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 % NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.250 EUR 2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.155 EUR 433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.030 EUR TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.029 EUR LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.377 EUR PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.046 EUR