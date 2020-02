Finanztrends Video zu McDonald's



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 6T71 XFRA US89609W1071 TRIBUNE PUBLISHING DL-,01 0.230 EUR GCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.029 EUR GCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.029 EUR TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.110 EUR XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EUR 0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.045 EUR 4FAP XFRA MHY8162K2046 STAR BULK CARR.NEW DL-,01 0.046 EUR PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.156 EUR UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.184 EUR UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.050 EUR TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.037 EUR TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.312 EUR SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 1.231 EUR SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.827 EUR WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.115 EUR RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.129 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.214 EUR PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.152 EUR PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.514 EUR PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INC. DL -,01 0.570 EUR PJR XFRA US7240781002 PIPER SANDLER COS DL-,01 0.689 EUR WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.193 EUR OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.023 EUR NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.225 EUR MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.152 EUR MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.377 EUR MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.148 EUR MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.505 EUR MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 1.011 EUR LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 2.205 EUR JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.184 EUR IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.234 EUR OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.092 EUR