FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.068 EUR S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.099 EUR NBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.487 EUR CVLC XFRA BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.313 EUR PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.093 EUR ELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.546 EUR CIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- 0.060 EUR IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.011 EUR PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.093 EUR 8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.669 EUR KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20 A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.912 EUR 13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.185 EUR DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.090 EUR G03 XFRA JP3235900002 GUNGHO ONLINE ENTMT 0.248 EUR 6CY XFRA JP3311540003 CYBERLINKS CO. LTD. 0.132 EUR JATA XFRA US4711052054 JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK 0.083 EUR SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N. EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.397 EUR 2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.488 EUR IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR N3A XFRA JP3686140009 NIPPON AQUA CO. LTD. 0.140 EUR 25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP. 0.074 EUR 0KY XFRA JP3220100006 KAYAC INC. 0.017 EUR 300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.062 EUR XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR 13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.199 EUR VCU XFRA JP3829750003 V-CUBE INC. 0.008 EUR 108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.248 EUR 1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.066 EUR 86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.066 EUR 30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.413 EUR CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.206 EUR TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 2.061 EUR