FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.118 EUR 6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.272 EUR 485 XFRA JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01 0.104 EUR