FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.409 EUR CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.071 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.108 EUR 7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.182 EUR 9BT XFRA CA38149A1093 GOLDMONEY INC. 0.003 EUR 163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.127 EUR HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.935 EUR QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.527 EUR MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.145 EUR TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.209 EUR HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.288 EUR TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.200 EUR RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 1.117 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.127 EUR AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.372 EUR G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.077 EUR 96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.250 EUR EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.100 EUR N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.027 EUR NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.182 EUR 2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.635 EUR 729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.159 EUR DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD 0.770 EUR 10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD 1.010 EUR 10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD 1.090 EUR 10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED 1.120 EUR FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A) 0.100 EUR 2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.177 EUR PR1C XFRA LU1931975079 AMUNDI I.S.-A.P.EO COR.DR 0.210 EUR PR1R XFRA LU1931975152 AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO 0.220 EUR PR1G XFRA LU1931975236 AMUNDI I.S.-A.PR.G.G.DREO 0.260 EUR PR1S XFRA LU1931975319 AMUNDI I.S.-A.P.US T.DRDL 0.281 EUR 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.118 EUR 6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.272 EUR