FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MILA XFRA JP3362700001 MITSUI OSK LINES 0.254 EUR XSZ XFRA JP3358800005 SHIMIZU CORP. 0.153 EUR HDZ XFRA JP3357200009 SHIMADZU CORP. 0.127 EUR CTZ XFRA JP3352400000 CITIZEN WATCH CO. LTD. 0.102 EUR SH0 XFRA JP3347200002 SHIONOGI + CO. LTD 0.424 EUR XST XFRA JP3344400001 SANWA HOLDINGS CORP. 0.144 EUR SJ8 XFRA JP3343200006 SANRIO CO. LTD 0.127 EUR XSI XFRA JP3337600005 SANYO CHEMICAL IND. 0.593 EUR SZD XFRA JP3336000009 SANTEN PHARMA. 0.110 EUR XSK XFRA JP3329600005 SANKEN EL. 0.127 EUR SOK XFRA JP3326410002 SANKYO CO. LTD 6417 0.636 EUR SNK XFRA JP3326000001 SANKYU INC. 0.424 EUR KK2 XFRA JP3324600000 SUN A. KAKEN CO. 0.076 EUR XSG XFRA JP3311600005 SAIBU GAS CO. LTD 0.297 EUR CL2 XFRA JP3311400000 CYBERAGENT INC. O.N. 0.280 EUR KOM1 XFRA JP3304200003 KOMATSU LTD 0.466 EUR KPI1 XFRA JP3300600008 KONICA MINOLTA INC. 0.127 EUR KOA XFRA JP3300200007 KONAMI HOLDINGS 0.322 EUR 4HN XFRA JP3297330007 COCOKARA FINE INC. 0.322 EUR I8U XFRA JP3294460005 INPEX CORP. 0.102 EUR 6JK XFRA JP3292200007 JTEKT CORP. 0.186 EUR KEI XFRA JP3278600006 KEISEI EL. RWY 0.072 EUR K22 XFRA JP3277800003 KEIO CORP. 0.212 EUR 0K1 XFRA JP3271600003 KUREHA CORP. 0.720 EUR KWI XFRA JP3270000007 KURITA WATER IND. 0.263 EUR KYR XFRA JP3249600002 KYOCERA CORP. 0.508 EUR KIS XFRA JP3240600001 KISSEI PHARM. LTD 0.220 EUR KIK XFRA JP3240400006 KIKKOMAN CORP. 0.178 EUR KAP XFRA JP3229400001 KANSAI PAINT CO.LTD 0.127 EUR KPO XFRA JP3228600007 KANSAI EL. PWR 0.212 EUR KHE XFRA JP3224200000 KAWASAKI HEAVY IND. 0.297 EUR 0KW XFRA JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 0.032 EUR KGU XFRA JP3219000001 KAMIGUMI CO. LTD 0.195 EUR CPK XFRA JP3218900003 CAPCOM CO.LTD 0.127 EUR KKA XFRA JP3215800008 KANEKA CORP. 0.424 EUR