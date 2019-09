Finanztrends Video zu Mondelez International



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.094 EUR KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.444 EUR JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.252 EUR ILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.979 EUR ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.412 EUR HUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.503 EUR HMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.183 EUR GRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.119 EUR FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.238 EUR F5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.210 EUR FFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.220 EUR FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.366 EUR EXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.784 EUR EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.519 EUR EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.043 EUR EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.560 EUR EGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.686 EUR D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.238 EUR DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.137 EUR HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.114 EUR DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.695 EUR WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.252 EUR CQWA XFRA US20440W1053 CIA SIDERURGICA ADR 1 0.067 EUR T8F XFRA JP3569200003 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 0.068 EUR WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.110 EUR CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.732 EUR BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.869 EUR BMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.137 EUR WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.391 EUR AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.055 EUR FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.206 EUR 9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.421 EUR AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.091 EUR KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.261 EUR AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.229 EUR