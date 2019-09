FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.255 EUR TRS XFRA CA87807B1076 TC ENERGY CORP. 0.518 EUR 84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.095 EUR 13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.014 EUR 7WS XFRA JP3323050009 SAWAI PHARMA.CO.LTD. 0.553 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR 1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.259 EUR KKC XFRA JP3206000006 KAKAKU.COM INC. 0.170 EUR 751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.129 EUR 1JP XFRA JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. 0.213 EUR 4JP XFRA JP3233250004 JAPAN POST INSURANCE CO. 0.323 EUR 5JP XFRA JP3946750001 JAPAN POST BANK CO.LTD 0.213 EUR TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.007 EUR 8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.046 EUR 07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 1.116 EUR 6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EUR 079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.567 EUR 0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.252 EUR 331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.048 EUR 2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.007 EUR 41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.137 EUR ANJ XFRA CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A 0.037 EUR DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.114 EUR 1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.714 EUR U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.064 EUR NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.037 EUR 9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.293 EUR GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.412 EUR FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.114 EUR GC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.400 EUR BZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.046 EUR 2G0 XFRA JP3397150008 SUSHIRO GL.HLDGS LTD. 0.723 EUR 2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.014 EUR XER2 XFRA US98421M1062 XEROX HLDGS CORP. DL 1 0.229 EUR 2PW XFRA JP3767810009 HAZAMA ANDO CORP. 0.128 EUR