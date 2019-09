FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MZ8A XFRA US60687Y1091 MIZUHO FINL GROUP ADR/2 OIXA XFRA US6863301015 ORIX CORP. ADR/5O.N. HIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.468 EUR MS3 XFRA JP3885400006 MISUMI GROUP INC. 0.082 EUR TKT XFRA JP3605400005 TOHOKU EL. PWR CO. 0.170 EUR YKH XFRA JP3931600005 YAKULT HONSHA 0.196 EUR 49K XFRA JP3283650004 KOSE CORP. 0.808 EUR 3DG3 XFRA CA33938T1049 FLEX.SOLUT.INTL. INC. 0.069 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR AA2 XFRA JP3122800000 AMADA HOLDINGS CO. LTD. 0.204 EUR ZUO XFRA JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD 0.094 EUR KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.124 EUR K3R XFRA JP3765150002 HARMONIC DRIVE 0.085 EUR CBR XFRA JP3511800009 CHIBA BK LTD 0.068 EUR CS7 XFRA JP3305530002 COMSYS HLDGS CORP. 0.298 EUR N9L XFRA JP3700200003 NIPPON LIGHT MET. HLDGS 0.034 EUR 4FK XFRA JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP 0.361 EUR 71N XFRA JP3718800000 NIPPON SUISAN 0.034 EUR OSK XFRA JP3183200009 JAPAN EXCHANGE GROUP INC. 0.221 EUR OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.064 EUR 2CJ XFRA JP3246400000 KYUSHU EL. PWR 0.170 EUR 0H2 XFRA JP3791800000 MAXELL HOLDINGS LTD. 0.153 EUR 0S7 XFRA JP3105220002 SEVEN BANK LTD. 0.047 EUR TKDA XFRA US8740602052 TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2 H7M XFRA JP3786200000 HITACHI MET. 0.145 EUR 8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.412 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.109 EUR 2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.097 EUR 3C8 XFRA JP3305960001 COLOPL INC. 0.102 EUR 1RH XFRA JP3970300004 RECRUIT HOLDINGS CO.LTD 0.128 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR 50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.126 EUR JAL XFRA JP3705200008 JAPAN AIRLINES CO. LTD 0.468 EUR L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.690 EUR