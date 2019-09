Finanztrends Video zu Yamana Gold



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST I7B XFRA JP3142500002 IDEMITSU KOSAN CO. LTD 0.680 EUR ISU XFRA JP3137200006 ISUZU MOTORS LTD 0.162 EUR IWJ XFRA JP3134800006 IHI CORP. 0.255 EUR EMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO. 0.068 EUR ALE XFRA JP3126400005 ALPS ALPLINE CO. LTD. 0.170 EUR AN5 XFRA JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC. 0.213 EUR VAN XFRA JP3122400009 ADVANTEST CORP. 0.128 EUR AJI XFRA JP3119600009 AJINOMOTO 0.136 EUR ASAA XFRA JP3111200006 ASAHI KASEI 0.153 EUR AK5 XFRA JP3108600002 ACOM CO. LTD 0.017 EUR IE7 XFRA JP3105000008 INES CORP. 0.128 EUR 4HO XFRA JP3104890003 TIS INC. 0.255 EUR AKN XFRA JP3102000001 AISIN SEIKI CO. LTD 0.510 EUR JUA XFRA JP3027680002 JAPAN REAL EST.INVESTM. 83.599 EUR RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EUR AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.261 EUR WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.948 EUR TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 0.660 EUR AZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUR AN1 XFRA JP3128800004 ANRITSU CORP. 0.094 EUR GOQN XFRA US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 0.003 EUR H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.256 EUR 9NI XFRA JP3721600009 NIPPON PAPER INDS CO.LTD 0.085 EUR 8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.035 EUR OMR XFRA DE0008647488 OMRON CORP. DZ/1 O.N. TTO XFRA DE0007501009 TTL BET.GRDBES.AG INH ON 0.120 EUR XMFA XFRA US86562M2098 SUMIT.MITS.FIN.SP.ADR 1/5 1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.055 EUR RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.009 EUR J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.020 EUR WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.138 EUR CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.159 EUR 41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR 8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.100 EUR