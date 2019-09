FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.031 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.017 EUR 3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.120 EUR C7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.386 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR VCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.075 EUR 2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.329 EUR CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.123 EUR OSZ XFRA US75574U1016 READY CAPITAL DL.-,0001 0.364 EUR 7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.137 EUR 4QM XFRA CA00089N1033 ADF GRP INC. SV 0.007 EUR YIH XFRA BMG9835R1051 YEEBO INTL HLDGS HD 0,20 0.006 EUR EFC1 XFRA BE0974256852 COLRUYT 1.310 EUR HIAA XFRA US4335785071 HITACHI LTD ADR/10 8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.226 EUR PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR 9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.165 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.103 EUR S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.318 EUR IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.010 EUR CMCF XFRA US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V 0.002 % HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.009 EUR YC3 XFRA JP3305990008 CONCORDIA FINL GROUP 0.068 EUR 6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.100 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.591 EUR KOI XFRA JP3305800009 KOMORI CORP. 0.169 EUR 3U3 XFRA JP3467400002 TATSUTA EL.WIRE 0.076 EUR 0H9 XFRA JP3417200007 SEIBU HOLDINGS INC. 0.127 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.146 EUR MZ8A XFRA US60687Y1091 MIZUHO FINL GROUP ADR/2 OIXA XFRA US6863301015 ORIX CORP. ADR/5O.N. HIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.466 EUR MS3 XFRA JP3885400006 MISUMI GROUP INC. 0.081 EUR TKT XFRA JP3605400005 TOHOKU EL. PWR CO. 0.169 EUR