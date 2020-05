Finanztrends Video zu SBA Communications



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 0.425 EUR BJ8 XFRA CNE1000031G2 BANK OF JIUJIANG H YC1 0.015 EUR 485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 0.107 EUR 485 XFRA JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01 0.105 EUR