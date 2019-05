Weitere Suchergebnisse zu "Marr":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 5TE XFRA IT0005331001 TECHEDGE S.P.A. EO 1 0.058 EUR Z85 XFRA NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5 0.359 EUR 8MU XFRA ID1000117302 MIDI UTAMA INDO.TBK RP100 0.001 EUR 44H XFRA ID1000116601 HARUM ENERGY TBK RP 100 0.002 EUR QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500 0.001 EUR PQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI TASPEN RP 250 0.015 EUR CTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.159 EUR SGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.059 EUR CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.014 EUR V1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.500 EUR NQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5 2.500 EUR GRB XFRA FR0000121709 SEB SA INH. EO 1 2.140 EUR SEJ1 XFRA FR0000073272 SAFRAN INH. EO -,20 1.820 EUR VG0K XFRA DE000A1E8G88 VIVANCO GRUPPE AG 0.100 EUR OHB XFRA DE0005936124 OHB SE O.N. 0.430 EUR CSH XFRA DE0005407100 CENIT AG O.N. 0.600 EUR SXV XFRA CNE1000004B0 XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 0.039 EUR UHR XFRA CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 7.124 EUR UHRN XFRA CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.425 EUR RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.253 EUR LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR FTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.056 EUR WSV2 XFRA AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 1.000 EUR DT8A XFRA IT0004053440 DATALOGIC EO -,52 0.500 EUR 9TG XFRA FR0011726835 GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1.790 EUR XFRA DE000HSH6H78 HCOB MZC 14 16/19 0.000 % FO4N XFRA BE0974264930 AGEAS SA/NV 2.200 EUR 15B XFRA ID1000127806 SEMEN BATURAJA RP 100 2I6 XFRA IT0005245508 INDEL B S.P.A. 0.690 EUR XFRA DE000HSH6KA8 HCOB MZC 6 17/19 0.000 % EE51 XFRA IT0005188336 EL.EN. S.P.A. EO 0,13 0.400 EUR M6Z XFRA IT0003428445 MARR S.P.A. EO-,50 0.780 EUR TM3 XFRA IT0000084027 ASTM S.P.A. 0.302 EUR 1DB XFRA IT0001044996 DOBANK S.P.A. 0.460 EUR B28 XFRA NO0010633951 B2 HOLDING AS NK-,1 0.046 EUR