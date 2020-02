FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD 0.009 EUR BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EUR PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.138 EUR V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.138 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.106 EUR 1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. INC. 0.335 EUR 5L43 XFRA LU0641748271 DNCA INV.-EUROSE A DIS 0.500 EUR XFRA DE000HLB05L1 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02B/14 0.002 % 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.083 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.147 EUR F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.064 EUR 3RK XFRA JP3976300008 RYOHIN KEIKAKU CO. 0.151 EUR XFRA DE000HLB4GA4 LB.HESS.-THR.INFL.02/13 0.000 % 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR EJT1 XFRA GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.522 EUR 2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 0.097 EUR FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.175 EUR PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.615 EUR BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.184 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.110 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR 9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.456 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR 27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.441 EUR B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.025 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.946 EUR QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.533 EUR MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.147 EUR TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.211 EUR