FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST JUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.150 EUR JFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.150 EUR OWK XFRA JP3203500008 ONWARD HOLDINGS CO. LTD. 0.200 EUR O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 32.681 EUR 59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 37.421 EUR BYRA XFRA ID1000118201 PT BANK RAKYAT IND. RP 50 0.011 EUR H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.032 EUR ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.739 EUR XFRA GB00BDFBS041 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 % 0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.104 EUR 1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.055 EUR 8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.035 EUR J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.020 EUR NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.016 EUR CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.159 EUR 41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR 8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.016 EUR RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.262 EUR R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.083 EUR PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUR OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.160 EUR QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.138 EUR 9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.035 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.018 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.035 EUR BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.165 EUR B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.114 EUR ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.064 EUR AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.184 EUR 7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.138 EUR B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.494 EUR G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.294 EUR WF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEY LTD. 0.151 EUR