Finanztrends Video zu Tyson Foods



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.220 EUR B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.175 EUR BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.498 EUR NZM2 XFRA DK0060336014 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 0.703 EUR 7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.184 EUR HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.836 EUR IWTW XFRA AT0000A01GL7 ERSTE RESP.ST.EURR01AEO 2.500 EUR IWTK XFRA AT0000646799 ERSTE RESP.ST.EURR01TEO 1.489 EUR 6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.027 EUR 3RKU XFRA US78392U1051 RYOHIN UNSP.ADR/1 AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.253 EUR 1U3 XFRA JP3800390001 BIC CAMERA INC. 0.083 EUR 2WZ XFRA US67098H1041 O-I GLASS INC. DL-,01 0.046 EUR WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.102 EUR W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.211 EUR UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.115 EUR UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.891 EUR TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.386 EUR RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.055 EUR PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.175 EUR P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.046 EUR NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.147 EUR NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.344 EUR FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.286 EUR NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.211 EUR MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.193 EUR MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.547 EUR MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.441 EUR LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.707 EUR ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.441 EUR DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.057 EUR KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.092 EUR ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.827 EUR HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.185 EUR