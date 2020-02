FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HLB4GA4 LB.HESS.-THR.INFL.02/13 0.000 % 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.023 EUR EJT1 XFRA GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.525 EUR 2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 0.098 EUR FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.175 EUR PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.618 EUR BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.185 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.111 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR 9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.458 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.027 EUR 27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.443 EUR B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.025 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.950 EUR QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.535 EUR MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.148 EUR TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.212 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EUR FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 2OF XFRA AU0000030678 COLES GROUP LTD 0.183 EUR QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.138 EUR RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.212 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.138 EUR E2H XFRA US26884U1097 EPR PROPERTIES DL -,01 0.346 EUR C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.010 EUR 2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.076 EUR 84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.095 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.078 EUR XFRA GB00BDCJX280 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 % 44I XFRA US1261281075 CNB FINANCIAL CORP. DL 1 0.157 EUR