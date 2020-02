Finanztrends Video zu Analog Devices



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.664 EUR DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.452 EUR DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.867 EUR GUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.325 EUR 4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.092 EUR CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.655 EUR CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.397 EUR GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.203 EUR KIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.185 EUR CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.051 EUR XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.212 EUR CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.323 EUR CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.240 EUR BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.111 EUR BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.203 EUR 33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.157 EUR OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.277 EUR ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.572 EUR LQZ1 XFRA TH0796010R11 THAI OIL -NVDR- BA 10 0.015 EUR LQZ XFRA TH0796010013 THAI OIL PCL -FGN- BA 10 0.015 EUR 3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.004 EUR OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.046 EUR C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.738 EUR MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC. 0.092 EUR FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 2.087 EUR TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.167 EUR OWK XFRA JP3203500008 ONWARD HOLDINGS CO. LTD. 0.200 EUR O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 32.811 EUR 59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 37.570 EUR BYRA XFRA ID1000118201 PT BANK RAKYAT IND. RP 50 0.011 EUR H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.032 EUR ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.752 EUR XFRA GB00BDFBS041 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 % 0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.104 EUR 1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.055 EUR