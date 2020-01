FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTN 0.003 % XFRA DE000HLB2FF9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/16 0.002 % XFRA DE000HLB4CF2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/17 0.001 % XFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 % SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.289 EUR G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.243 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 1.590 EUR COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.398 EUR 27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0.061 EUR 76E XFRA CA19238T1003 COGECO INC. SUB.VTG 0.326 EUR 7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.142 EUR