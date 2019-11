Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.316 EUR PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.034 EUR XFRA DE000HSH4PJ3 HCOB FZIXL1 14/24 0.003 % 1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.068 EUR DW2 XFRA VG2506391011 DESWELL INDS INC. DL-,01 0.072 EUR TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.081 EUR NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.208 EUR MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.434 EUR LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.056 EUR LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.145 EUR HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.158 EUR C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.325 EUR BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.108 EUR BVB XFRA DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND 0.060 EUR CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.156 EUR LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.374 EUR S9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.011 EUR 2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.181 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR CJ6 XFRA CA13321L1085 CAMECO CORP. 0.054 EUR 5BG XFRA CA11777Q2099 B2GOLD CORP. 0.009 EUR AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.158 EUR SN6 XFRA BMG850801025 STOLT-NIELSEN DL 1 0.226 EUR PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.108 EUR 0TW XFRA KYG8879M1050 TIME WATCH INVESTMENTS 0.005 EUR BW9 XFRA BMG173841013 BW LPG LTD DL-,01 0.298 EUR AAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.145 EUR GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.068 EUR T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.181 EUR 3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.456 EUR