FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.584 EUR VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.378 EUR VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.208 EUR VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.486 EUR VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.036 EUR VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.416 EUR VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.173 EUR VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.030 EUR VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.217 EUR VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.049 EUR SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N. VANA XFRA US00762U2006 ADVANTEST ADR NEW/1 O.N. FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.127 EUR 2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.491 EUR NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.031 EUR XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR 16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.062 EUR M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR 8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.126 EUR 2AH XFRA AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. 0.013 EUR JL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10 0.021 EUR VDXX XFRA IE00BG143G97 VGDAX EOD 0.005 EUR VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.031 EUR BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD 0.017 EUR 2MI XFRA GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002 0.010 EUR NISE XFRA US6547444082 NISSAN MOTOR SP. ADR/2 0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUR VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.124 EUR 7TT XFRA GB0008711763 TT ELECTRON. LS-,25 0.024 EUR TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 3.324 EUR MATA XFRA US69832A2050 PANASONIC CORP.ADR/1 O.N. 1KN XFRA US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 0.271 EUR M82 XFRA AU0000013559 ATLAS ARTERIA 0.092 EUR