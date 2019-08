Finanztrends Video zu Johnson & Johnson



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.237 EUR AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.398 EUR ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.344 EUR KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.167 EUR JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.859 EUR 1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.172 EUR H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.249 EUR XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.181 EUR CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.181 EUR NVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 0.012 EUR 4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.037 EUR LMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.015 EUR MGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.141 EUR HYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.031 EUR WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.029 EUR HYI XFRA DE0006004500 HYRICAN INFO.SYSTEME AG 0.040 EUR RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.258 EUR LUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.069 EUR EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.042 EUR CHJ XFRA BMG208741063 CHEN HSONG HLDGS HD-,10 0.005 EUR WOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.326 EUR GWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.058 EUR J2S XFRA PLJSW0000015 JASTRZEBSKA SPOL.WEGL.ZY5 0.393 EUR WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.037 EUR XFRA DE000HLB4RL8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08C/18 0.001 % UZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.050 EUR 0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.006 EUR SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.525 EUR 3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.038 EUR 0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.109 EUR WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.326 EUR MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.516 EUR M12 XFRA DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. 0.300 EUR QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.076 EUR T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.181 EUR