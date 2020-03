FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.130 EUR VDXX XFRA IE00BG143G97 VGDAX EOD 0.079 EUR VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.036 EUR A1A XFRA SE0000191827 ATRIUM LJUNGBERG SK 2,50 0.457 EUR VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.117 EUR A5G XFRA IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC EO -,625 0.080 EUR SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.502 EUR SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.502 EUR ASU XFRA EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1 0.190 EUR 2OS XFRA GB00BM7S7K96 ONESAVINGS BANK LS -,01 0.123 EUR 24W5 XFRA JE00BJVNSS43 FERGUSON PLC LS 0,1 PGZ XFRA AU0000033359 HEALIUS LTD 0.014 EUR