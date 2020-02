Finanztrends Video zu Maxim Integrated Products



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 % MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.444 EUR BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.148 EUR TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1 0.003 EUR NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1 0.003 EUR Q9R XFRA HK0435036626 SUNLIGHT REAL EST. UTS 0.016 EUR KC4 XFRA FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. 1.700 EUR BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.093 EUR CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.143 EUR TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.049 EUR MXG1 XFRA AU000000IMF0 IMF BENTHAM LTD. 0.018 EUR 35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.139 EUR 2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.231 EUR M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.499 EUR UZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.046 EUR 1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. 0.020 EUR XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.240 EUR 7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.007 EUR OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.040 EUR BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.183 EUR N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.287 EUR UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.171 EUR 3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD 0.012 EUR