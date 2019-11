FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PR1E XFRA LU1931974262 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO 0.640 EUR PR1Z XFRA LU1931974429 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO 0.620 EUR PR1W XFRA LU1931974692 AMUNDI I.S.-A.PRI.GL.DRDL 0.307 EUR PR1J XFRA LU1931974775 AMUNDI I.S.-A.PR.JAP.DRYN 0.427 EUR PR1U XFRA LU1931974858 AMUNDI I.S.-A.PR.USA DRDL 0.181 EUR OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.226 EUR V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD 1.670 EUR