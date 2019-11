Finanztrends Video zu Johnson & Johnson



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 21C XFRA CNE100001SS7 CENTRAL CHINA SEC. H YC 1 0.003 EUR XFRA DE000HSH4RN1 HCOB MZC 8 14/22 0.001 % XFRA DE000HSH4HX1 HCOB MZC 10 13/20 0.000 % UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.237 EUR PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.902 EUR JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.857 EUR 1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.171 EUR FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.153 EUR FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.198 EUR CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.207 EUR BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.144 EUR I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.010 EUR PKW XFRA TH0815010010 POLYPLEX (TH) -FGN- BA1 0.011 EUR W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.040 EUR GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.396 EUR 4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.037 EUR PER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.940 EUR RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.258 EUR GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.054 EUR SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.523 EUR OXNA XFRA DE000A1W2BV7 AIRC BEST OF US-FONDS EUR 0.450 EUR OXNC XFRA DE000A1W2BT1 AIRC BEST OF US-FONDS USD 0.451 EUR 0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.108 EUR MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.514 EUR EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.271 EUR 0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 0.226 EUR 4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.012 EUR AEMD XFRA LU1737652583 AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD 1.170 EUR DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD 0.790 EUR 10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD 1.110 EUR 10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD 1.670 EUR 10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD 1.750 EUR PR1E XFRA LU1931974262 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO 0.640 EUR PR1Z XFRA LU1931974429 AMUNDI I.S.-A.PR.EUR.DREO 0.620 EUR PR1W XFRA LU1931974692 AMUNDI I.S.-A.PRI.GL.DRDL 0.307 EUR