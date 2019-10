Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 % UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.256 EUR SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.135 EUR HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.604 EUR DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.557 EUR 9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.448 EUR BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.279 EUR NK1A XFRA NO0003921009 DNO ASA A NK -,25 0.020 EUR SNQB XFRA FI0009007694 SANOMA OYJ 0.200 EUR CSV XFRA ES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 0.500 EUR GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.494 EUR 4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.472 EUR HPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 0.485 EUR WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.045 EUR AKU1 XFRA NL0013267909 AKZO NOBEL EO 0,5 0.410 EUR 26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.341 EUR WAEC XFRA SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333 0.089 EUR 10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.163 EUR ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE 0.294 EUR ACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A 0.294 EUR