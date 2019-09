FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 0.067 EUR EB9 XFRA ZAE000054045 RAINBOW MINERALS RC-,05 0.550 EUR FK9A XFRA AT0000858915 RT VORSORGE 14 RENT.INH. 0.704 EUR TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1 0.666 EUR LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.082 EUR CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.100 EUR CHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.017 EUR CHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.016 EUR 2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.068 EUR BJ1 XFRA CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR.-H-YC1 0.013 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.993 EUR 9TG XFRA FR0011726835 GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1.500 EUR DUB1 XFRA ZAE000058723 DRDGOLD LTD I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.218 EUR XII XFRA FR0000074122 SCT.INF.IND. EO 2 0.200 EUR