FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HLB10D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/15 0.001 % WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.924 EUR VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.314 EUR TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.248 EUR SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.397 EUR LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.058 EUR BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.216 EUR 1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.185 EUR HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.305 EUR SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.038 EUR ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.129 EUR NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.038 EUR 07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.006 EUR UVW XFRA AU000000RKN9 RECKON LTD. 0.012 EUR STS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.046 EUR S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES LTD. 0.031 EUR DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.085 EUR GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.107 EUR CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.159 EUR EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.459 EUR MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.280 EUR MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.619 EUR D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.356 EUR HDE XFRA AU000000BRG2 BREVILLE GROUP LTD 0.125 EUR HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.407 EUR 0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 2.616 EUR EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.064 EUR