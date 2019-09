Finanztrends Video zu Seagate Technology



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.091 EUR 49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.351 EUR 4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 1.065 EUR O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.410 EUR AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.125 EUR BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.148 EUR CRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.164 EUR WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.200 EUR M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.020 EUR STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.574 EUR KW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.053 EUR KW4T XFRA DE000A0E83A8 K.F.W. MTN 07/30 INFL.LKD 0.000 % P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.055 EUR WN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.154 EUR KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.082 EUR ALA XFRA US0213461017 ALTABA INC. 46.886 EUR R4L XFRA AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS 0.049 EUR 4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.170 EUR 6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.036 EUR 39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES 0.009 EUR D4I XFRA AU000000CAJ0 CAPITOL HEALTH LTD 0.003 EUR 5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.273 EUR