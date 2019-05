Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.314 EUR IWY1 XFRA US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10 0.015 EUR PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.898 EUR ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.314 EUR KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.153 EUR JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.853 EUR INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.449 EUR H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.247 EUR DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.054 EUR DSY XFRA US2375451083 DASSAULT SYS SA ADR EO 1 0.654 EUR CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.180 EUR BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.108 EUR BNPH XFRA US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.528 EUR AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.471 EUR ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.539 EUR Z1L XFRA NO0003096208 LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 0.205 EUR MSPA XFRA MA0000011488 ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6 0.631 EUR W1U XFRA KYG9463P1081 WASION HOLDINGS HD-,01 0.023 EUR TPQ XFRA KYG8655K1094 TIANNENG POWER HD -,1 0.043 EUR BYRA XFRA ID1000118201 PT BANK RAKYAT IND. RP 50 0.008 EUR DIIA XFRA ID1000116403 INTILAND DEVELOP. RP 250 OTP XFRA HU0000061726 OTP BANK NYRT. 0.675 EUR XFRA DE000HLB3RH8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18 0.001 % XCA XFRA FR0000045072 CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 0.690 EUR WCH XFRA DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 2.500 EUR 2RG XFRA NO0010735343 EUROPRIS ASA NK 1 0.190 EUR MUX XFRA DE000A2NB650 MUTARES AG NA O.N. 1.000 EUR PFV XFRA DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 2.300 EUR SZG XFRA DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. 0.550 EUR LXS XFRA DE0005470405 LANXESS AG 0.900 EUR UUU XFRA DE0005167902 3U HOLDING AG 0.030 EUR DBK XFRA DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 0.110 EUR AAD XFRA DE0005093108 AMADEUS FIRE AG 4.660 EUR UTDI XFRA DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA 0.050 EUR 7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.168 EUR