FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.360 EUR AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.128 EUR LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.074 EUR BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.152 EUR PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.785 EUR NYVK XFRA TH0307010R17 SINO-THAI -NVDR- BA 1 0.008 EUR SEBA XFRA SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 0.560 EUR SEBC XFRA SE0000120784 SKAND.ENSK. BKN C FR.SK10 0.560 EUR 4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.030 EUR MC2 XFRA IL0010851827 MIND C.T.I. LTD 0.224 EUR STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.610 EUR DP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 20.079 EUR P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.136 EUR AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.052 EUR OC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 0.856 EUR DP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 20.079 EUR 2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.196 EUR BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.098 EUR KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.084 EUR G6O XFRA BMG383271050 GEOPARK LTD. DL -,001 0.039 EUR 791 XFRA US04208T1088 ARMADA HOFFLER PR. DL-,01 0.205 EUR 2AH XFRA AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. 0.014 EUR 3UN XFRA US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001 0.187 EUR 1BR1 XFRA FR0013326246 URW (STAPLED SHS) EO-,05 5.400 EUR