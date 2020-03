Weitere Suchergebnisse zu "Skandinaviska Enskilda Banken":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.359 EUR AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.128 EUR LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.074 EUR BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.152 EUR PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.784 EUR NYVK XFRA TH0307010R17 SINO-THAI -NVDR- BA 1 0.009 EUR SEBA XFRA SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 0.562 EUR SEBC XFRA SE0000120784 SKAND.ENSK. BKN C FR.SK10 0.562 EUR 4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.031 EUR MC2 XFRA IL0010851827 MIND C.T.I. LTD 0.224 EUR DP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 20.075 EUR P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.052 EUR OC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 0.880 EUR DP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 20.075 EUR 2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.196 EUR BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.098 EUR KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.084 EUR G6O XFRA BMG383271050 GEOPARK LTD. DL -,001 0.039 EUR 791 XFRA US04208T1088 ARMADA HOFFLER PR. DL-,01 0.205 EUR 2AH XFRA AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. 0.014 EUR 3UN XFRA US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001 0.187 EUR 1BR1 XFRA FR0013326246 URW (STAPLED SHS) EO-,05 5.400 EUR