FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.361 EUR CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.448 EUR TLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20 RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.718 EUR TQR XFRA HK0000145638 BEIJ.TONG R.T.CHIN. 0.026 EUR 59Y XFRA AU0000006124 ACROW FORMW.+CONSTR.S.LTD 0.006 EUR DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23 0.017 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.150 EUR GGW7 XFRA LU0318489035 SAUREN GLOBAL GROWTH D 0.051 EUR 2XK XFRA CNE100003HX6 SHANGHAI DONGZ.AUT.H YC 1 0.010 EUR