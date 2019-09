Finanztrends Video zu ENI



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US D.ARIST.ETF D 0.285 EUR XFRA DE000HLB3TZ6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09B/18 0.001 % XFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 % 1S3 XFRA IT0004729759 SESA S.P.A. 0.630 EUR XFRA DE000HLB3T18 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09C/18 0.001 % ENI1 XFRA US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 0.863 EUR ENI XFRA IT0003132476 ENI S.P.A. 0.430 EUR P1I XFRA IT0003073266 PIAGGIO + C. NAM. 0.055 EUR BJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.046 EUR EVI XFRA HK0165000859 CHINA EVERBRIGHT LTD 0.029 EUR SHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.009 EUR LU4 XFRA BMG5700D1065 LUKS GROUP (VN) HD -,01 0.007 EUR SPYW XFRA IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.691 EUR SPYG XFRA IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.391 EUR 7CH XFRA NZCNUE0001S2 CHORUS LTD 0.091 EUR SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.044 EUR SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.261 EUR BQ3 XFRA AU000000BRI8 BIG RIVER INDS LTD 0.013 EUR SPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH 0.035 EUR