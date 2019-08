Finanztrends Video zu Symantec



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST OD6A XFRA DE0009765446 G+W - HDAX - TRENDFONDS 0.150 EUR CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.267 EUR UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.045 EUR TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.316 EUR SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.068 EUR RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR NMAA XFRA US6511911082 NEWCREST MINING LTD ADR 1 0.131 EUR NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.316 EUR MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.027 EUR MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.181 EUR BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.145 EUR AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.474 EUR ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.542 EUR AENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1 0.128 EUR MJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.019 EUR CDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.039 EUR EJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.084 EUR OEL XFRA DE0007269003 ADM HAMBURG AG O.N. 13.580 EUR ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL A SUBVTG 0.143 EUR AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.054 EUR ITJ XFRA BMG4977W1038 IT LTD HD-,10 0.021 EUR 3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.145 EUR XFRA DE000HLB5EZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17 0.001 % 1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.032 EUR NCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.560 EUR RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.174 EUR 1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.235 EUR PLO XFRA US69344D4088 PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5 0.622 EUR 1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.079 EUR MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.199 EUR LLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.183 EUR 25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.181 EUR 2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.018 EUR NVJP XFRA BE0974320526 UMICORE S.A. 0.375 EUR 2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.136 EUR