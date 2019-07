Finanztrends Video zu AT & S



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH40J4 HCOB MZC 14 15/26 0.000 % OD6W XFRA DE0009784801 G+W-EURO RENTENTREND- FDS 0.500 EUR XFRA DE000HSH4NT7 HCOB MZC 2 14/21 0.001 % WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.134 EUR LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.490 EUR ICBA XFRA US45104G1040 ICICI BANK LTD ADR/2 0.026 EUR 6MT XFRA CNE100000FF3 METALLURG.CORP.O.CN.H YC1 0.009 EUR AUS XFRA AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 0.600 EUR 22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.007 EUR COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.358 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.149 EUR 8AC XFRA NL0000313286 AMSTERD.COMM. EO-,45 0.400 EUR