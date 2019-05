FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.068 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.150 EUR DP9 XFRA GB0001826634 DIPLOMA PLC LS-,05 0.096 EUR CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.007 EUR NEB XFRA SE0012116390 NORDIC ENTER.GRP B 0.302 EUR SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.081 EUR AV2 XFRA GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 0.077 EUR 7HL XFRA GB0004270301 HILL + SMITH HLDGS LS-,25 0.247 EUR 9BF XFRA GG00B4L84979 BURFORD CAPITAL LTD 0.079 EUR